Deurne heeft stuk grond in Zeilberg in beeld voor opvang 150 asielzoekers

Gewonde zwanen en dassen kunnen voorlopig naar Dierente­huis 's-Hertogen­bosch, Den Bosch, Oss en Maashorst verdelen de kosten

DEN BOSCH - Gewonde en zieke ganzen, dassen, egels en andere in het wild levende dieren in Den Bosch, Oss en Maashorst kunnen voorlopig terecht in Dierentehuis 's-Hertogenbosch. Deze drie gemeenten hoesten hier samen 30.000 euro voor op.