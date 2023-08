Deurne doet niets tegen gif op Neerkants lelieveld: ‘Ga maar in gesprek met akkerbouwer’

NEERKANT - Een bittere pil voor Neerkantse families die bezorgd zijn over het landbouwgif op een leliebollenveld vlakbij: de gemeente Deurne treedt er niet tegen op. Volgens de GGD is er geen gevaar. De gemeente Deurne dringt aan op een gesprek tussen de teler en de buren om te praten over de overlast.