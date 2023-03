Derde editie Parelkoers in Heeze; lokale Strade Bianche voor recreanten

De honderd kilometer-tocht is geschikt voor fietsers die geen gravelbike, MTB of crossfiets hebben. Op dit traject zijn wel enkele gravelstroken toegevoegd, maar die zijn prima geschikt voor de racefiets.

De organisatie is in handen van Cartouche Events. Starten is voor alle afstanden mogelijk tussen 8.30 en 10.00 uur. Start- en finishlocatie is Kapelstraat 29 in Heeze.