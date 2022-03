Depressie of gewoon pubergedrag? Wanneer zit je kind nou echt in de problemen?

Mindful­ness in plaats van Duits en geschiede­nis: volop onvoldoen­des, dus willen scholen motiveren na 2 jaar corona-onderwijs

TILBURG/DEN BOSCH/OSS - Het resultaat van twee jaar online les is op de middelbare school zichtbaarder dan ooit nu de eerste toetsweken van het nieuwe jaar weer achter de rug zijn. Leerlingen halen massaal onvoldoendes en hun mentale gezondheid staat onder grote druk. Brabantse scholen trekken van alles uit de kast om leerlingen te motiveren het jaar alsnog te halen. Want toetsen vooruitschuiven en extra herkansen is niet meer voldoende.

7 februari