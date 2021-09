Dennis dwong verdachte dodelijke steekpartij Den Bosch op knieën: ‘Heb kinderwagen meteen weggedraaid’

Nieuwsover­zicht | Bewoners balkonflat boos om compensa­tie - Moeder doodgesto­ken op straat

8 september Bewoners van de ‘balkonflat' in Oudenbosch zijn allesbehalve blij met de 275 euro compensatie die ze krijgen. Shiva Kerdel (25) heeft sterk het idee dat het een poging is tot afkoping. In Den Bosch is woensdagochtend een moeder doodgestoken. Ze wandelde met een kinderwagen over straat toen ze werd aangevallen. Ook gebeurden er op deze dag twee dodelijke ongelukken. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van woensdag.