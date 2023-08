Den Bosch krijgt nieuwe ambtsketen voor burgemeester, kosten maximaal 15.000 euro

Café-zaal Marktzicht Et­ten-Leur verkocht: ‘Het wordt wel meer een sportcafé’, zegt nieuwe eigenaar

ETTEN-LEUR - The Mayor en de Scandal Bar zijn al van hem en dat geldt nu ook voor Marktzicht, iets verderop aan dezelfde kant van de Markt in Etten-Leur. Jeroen van den Heuvel heeft ook zijn zinnen gezet op het Oude Raadhuis. ,,Oude panden, dat is mijn passie.”