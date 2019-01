Den Bosch krijgt grote evenementenhal voor popconcerten, zo groot als AFAS live

Als werktitel krijgt de hal de naam Studio 31 of Studio 1931. ,,Er komt een eigen entree, een nieuwe foyer met ruimte voor een drankje en een hapje en een theaterrestaurant. Bij grote producties waar zesduizend bezoekers op af komen, leggen we voor het parkeren en de entree een andere route aan zodat omwonenden weinig overlast hebben.’’ Voor de artiestenfoyer is ’een foefje gevonden’. ,,We plaatsen achter het podium circuswagens die we in een cirkel zetten.’’



Bosschenaar Dona heeft al vergevorderde contacten met twee grote internationale popartiesten, maar wil die namen nog niet prijs geven. De oud-directeur van het theaterbedrijf van Albert Verlinde en dance-organisator Alda Events wil met zijn (inter)nationale contacten voor een deel zelf programmeren.



Dona is in gesprek met de directie van het Theater aan de Parade omdat de nieuwe hal tijdens de vernieuwbouw van het theater (1000 stoelen) als tijdelijk theater dienst kan doen. ,,En we kunnen in de toekomst samen programmeren als het om de écht grote producties gaat.’’