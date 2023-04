Den Bosch doet TikTok in de ban: ‘Risico’s zijn onacceptabel’

Weer wordt Trappers in de kwartfina­le uitgescha­keld, wat moet er veranderen voor een kans op de titel?

Wéér de kwartfinales als eindstation in de play-offs. Voor het derde jaar op rij. Wat moet Tilburg Trappers voor volgend seizoen doen om weer eens écht meedoen om de prijzen? ,,Laten we dit team zoals het nu is, dan weet je dat het niet heel veel beter gaat worden.”