Demonstranten bij Vion komen eerder aan een gesloten hek, superslachter koopt deel Boseind

De Biggelaar: opkomst en ondergang van een winkelcen­trum zonder allure

ROOSENDAAL - ‘Heeft u weleens zo’n winkelcentrum bezocht, zo een met nog slechts één winkel, ook nog in de kelder? Het is alsof je in een film stapt. Bijvoorbeeld Invasion of the Body Snatchers, maar dan zijn de body snatchers inmiddels weg. Heel raar: er is geen mens, maar er is wel muziek.’