Democratische school DOE040 blijft groeien en wil tweede locatie: ‘Zoveel plekken opzetten als maar kan’

The Loods is nu al trots op Panorama van Roosendaal

ROOSENDAAL - The Loods aan de Oostelijke Havendijk ziet er supersaai uit. Alle pieces, alle streetart, alles is verdwenen onder een dikke laag groene of grijze latex. De vele muren van het pand zijn klaar voor The Loods Graffiti Jam die zaterdag 24 en zondag 25 juni wordt gehouden.