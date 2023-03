Definitief afscheid van mooie periodes op de oude mavo: ‘Ik heb nog goede herinneringen aan die tijd’

Kunstenares Annamarie van Thiel heeft hier 31 jaar geleden onderdak gevonden. ,,Ik was de eerste huurder en had de luxe om zelf een ruimte uit te kiezen. Het zijn uiteindelijk drie ruimtes geworden: de lerarenkamer, de directeurskamer en een klaslokaal. Nu heb ik mijn atelier naar mijn woning in de Drietrompetterstraat verplaatst en mijn schilderijen in den Bosch opgeslagen.’’

In het laatste klaslokaal staat Corina Eijkemans. Heb jij hier ook op school gezeten? ,,Nee, ik heb hier niet op school gezeten”, zegt ze. ,,Ik wilde heel graag, maar was nog te jong. Dit is voor mij de eerste en meteen de laatste keer dat ik hier binnen ben.’’

Met de stoel door de vloer

Bert Dijkstra uit Heusden heeft de opening van de mavo nog meegemaakt in 1966. ,,Toen was het nog mulo”, vertelt hij. ,,Wij zaten eerst met de mulo aan het Burchtplein. Een prachtig schoolgebouw ,maar heel oud. Er stonden nog gaskachels. En de vloeren waren zo rot dat ik er met mijn stoel doorheen ging.

,,Toen we naar dit gebouw gingen was alles hageltjenieuw. Centrale verwarming, mooie borden, nieuw meubilair. Er waren maar vier lokalen in de nieuwe school en er zullen ongeveer 150 leerlingen geweest zijn.”

,,Ik heb nog goede herinneringen aan die tijd. Hoewel ik een ondeugend jongetje was, werd ik altijd met respect behandeld, niet kleinerend. Onze directeur - meneer Drevers - was een geweldig lieve man die mij op een prettige manier wist duidelijk te maken dat sommige dingen niet konden. En onze natuurkundeleraar - meneer De Nijs - wilde in het scheikundelokaal zijn bril repareren. Dat ging niet goed en de bril vatte vlam. Ik kijk er heel leuk op terug.”

Iets over Suriname vertellen

Ook de Heusdensde Joop Kivits heeft een geweldige tijd gehad. ,,Als wij geen zin hadden in de natuurkundeles vroeg en we aan meneer De Nijs of hij iets over Suriname wilde vertellen, waar hij jaren les had gegeven. En zo kregen we vijftig minuten de mooiste verhalen te horen.

,,De school was kleinschalig dus we vierden met de hele school tegelijk sinterklaas. En ik herinner met meneer Botteman nog met zijn ontzettend grote handen. Die maakten wel indruk. Mijn favoriet was meneer Smit, die verschillende taalvakken gaf.”

Nee, de pijn van de sluiting zit dieper bij de cursisten van het kunstencentrum wat ook te merken is bij de opkomst . ,,Het is te triest voor woorden dat een voorziening waar zoveel mensen plezier aan beleven opgedoekt wordt”, stelt Ton de Hart.