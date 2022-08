Deelnemers Ien en Gerard aan ‘We zijn er Bijna’ weer thuis in Den Bosch: ‘Wat je ziet is allemaal spontaan’

DEN BOSCH - Ze zijn alweer een tijdje thuis in Den Bosch. Daar genieten Ien (71) en Gerard van der Loo (75) nog na van de kampeerreis die zij in Spanje maakten samen met 22 andere stellen voor het tv-programma ‘ We zijn er Bijna !’

Hun Nissan Qashqai met trekhaak staat bij hun rijtjeshuis in de Kruiskamp. De Adria caravan is gestald in Hedikhuizen. Gerard van der Loo: ,,We gaan binnenkort alleen met de auto een paar dagen naar Duitsland. Daar komen we graag. Er is even genoeg gereden met onze caravan. Vanuit Nederland hebben we met de rondreis dik zevenduizend kilometer gereden.”

Een en al gezelligheid

Bilbao, Tarragona, Toledo, Salamanca, Granada, Marbella en nog heel veel andere Spaanse steden. Ze zijn er geweest tijdens de reis. In gezelschap van presentatrice Martine van Os en een camerateam. ,,Martine is heel aardig. En heus niet alleen als er een camera in de buurt is. Ze kwam bijvoorbeeld op haar vrije avond gezellig bij ons kletsen. Glaasje bier erbij. Echt gezellig gepraat over allerlei privé dingen”, zegt Ien van der Loo.

Ze laat op haar telefoon vakantiefoto’s zien. Een en al gezelligheid. ,,Deze is gemaakt op de afscheidsavond”, zegt Gerard van der Loo over een foto met een lange tafel vol proostende mensen. ,,We hadden daarna allemaal een hoedje op. Ik had er eentje gekocht voor twee euro in een winkel in Salou”, zegt hij.

Quote We rijden echt niet de hele tijd in een karavaan Ien van der Loo

Hij verdiende de kost als stuwadoor in de haven van Rotterdam. Ien van der Loo was peuterleidster. Daarover vertellen ze in de serie. ,,Juist de persoonlijke verhalen maken het programma zo mooi”, zegt de omroep over We zijn er Bijna. Geen aflevering zonder aandacht voor parkeerperikelen. Of het boenen van de autoruiten (‘Je moet het snel doen, want anders krijg je de vliegen er niet vanaf’) en het eten van Hollandse pot.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Martine van Os met Thea en Sjaak die met Ien en Gerard van der Loo deelnamen aan een rondreis door Spanje. © Omroep MAX

Zonder begeleiding

Ien en Gerard van der Loo weten dat soms wat spottend wordt gedaan over gepensioneerden ‘die alleen maar op vakantie durven met begeleiding’. Ien van der Loo: ,,Er zijn mensen die denken dat we steeds in een karavaan van de ene naar de andere plaats rijden. Dat kan een enkele keer gebeuren. Maar je rijdt meestal apart. Ja, Wim en Jos bleven met hun vrouw steeds bij elkaar. Maar dat zijn broers.”

Het echtpaar heeft heel wat jaren zonder begeleiding gekampeerd. Bijvoorbeeld in Hongarije. Ien van der Loo: ,,We waren met de kinderen in Boedapest. Ik wilde van alles zien. Maar daar is niks van terechtgekomen. Zonder gids mis je veel. In Spanje was Evelyne onze perfecte gids. Zij spreekt zeven talen.”

Groepjes

Ook zonder kinderen kampeerden Ien en Gerard van der Loo jarenlang. ,,Nadeel was dat we op campings kwamen waar mensen groepjes hadden. Daar kwam je niet zo makkelijk tussen. Met de begeleide groepsreizen ben je al meteen een groep”, zegt Ien van der Loo.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Afscheidsmaaltijd na een rondreis van zo'n 3.000 kilometer. Vooraan Ien en Gerard van der Loo. © Eigen foto

Telefoontje over cameraploeg

Na een geslaagde groepsreis naar Frankrijk in 2017 had het echtpaar de smaak te pakken. Eind vorig jaar kozen zij voor de Spaanse rondreis die zij deze zomer maakten. Een tijd daarna kregen ze een telefoontje dat een cameraploeg mee zou gaan voor We zijn er Bijna. ,,Ze zouden ons buiten beeld houden als we dat wilden. Maar we zeiden meteen dat we het geen probleem vonden”, zegt Ien van der Loo. ,,Wij hebben geen kapsones. Ik ben maar een gewone jongen uit de Muntel”, zegt haar man.

‘Lekker veel Brabanders’

Midden mei begon de Spaanse rondreis nadat een paar maanden eerder kennis werd gemaakt met de medereizigers, Martine van Os en de cameraploeg. Gerard van der Loo hoopte op ‘lekker veel Brabanders’. ,,Want dan zou het wel goed komen met de gezelligheid. Maar ik kwam er al snel achter dat er alleen nog een echtpaar uit Hintham mee zou gaan. Voor de rest kwam iedereen uit het hele land. Achteraf maakte dat niks uit. Want vanaf de eerste dag was het echt geslaagd. Met iedereen. Onze begeleider Ger zei dat hij dat nog nooit had meegemaakt.”

Tekst gaat door onder de foto: Hoe is het om dagelijks een cameraploeg in de buurt te hebben?

Volledig scherm Met deze caravan reisden Ien en Gerard van der Loo door Spanje. © Ien van der Loo

Voortdurend in de buurt

Twee cameramannen waren voortdurend in de buurt. Ging dat niet ten koste van je privacy? ,,Als je iets liever niet in beeld wilde hebben, kon je dat gewoon zeggen. Bij het jeu de boules baalde ik van een bal die ineens wegrolde. Ik zei ‘wat een kutbal’. Dat mocht er van mij inblijven.”

Je zult Ien van der Loo geen bal zien laten rollen. ,,Gerard had mijn ballen in de gang laten staan. Ik had nieuwe kunnen kopen. Maar ik vond het wel goed zo”, zegt Ien van der Loo die net als Gerard regelmatig werd voorzien van geluidsapparatuur. ,,Ik lette dan goed op wat ik zei. Dan zaten we bijvoorbeeld in de auto. Om het niet zo lang stil te laten zijn zei ik dan zoiets als ‘Zullen we hier een kopje koffie drinken’.”

Wordt het een en ander een scene gezet voor de serie? Ien van der Loo: ,,Wat je ziet is allemaal spontaan. Hoogstens wordt iets opnieuw gedaan omdat de zon verkeerd staat. En ik ben weleens twee keer naar de ingang van een winkel gegaan om eieren te kopen.”

Tekst gaat door onder de foto: waarom zijn er geen adressen uitgewisseld?

Volledig scherm Gerard van de Loo met een pilsje bij de caravan op een Spaanse camping. © Ien van der Loo

Vol lof

Ien en Gerard van der Loo zijn vol lof over reisbegeleiders Ger en Eva die zij binnenkort hopen te zien tijdens een reünie. ,Nee, we hebben met niemand adressen uitgewisseld. Dat hoeft voor ons niet. Maar we hebben wel een groepsapp. Daarin is iedereen is enthousiast over het programma. In het begin schrok ik van mijn dikke kop. Maar nu kan ik er heel ontspannen naar kijken.”



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

e

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.