Deel wegdek Vossenbeemd vernieuwd met betere waterafvoer, ander deel en fietspaden volgen nog

draai van de kaai Groene Jasper Philipsen trekt de Draai van de Kaai naar zich toe, voor ‘Bolletje’ Ciccone en Wout Poels

De Draai van de Kaai is opnieuw ten prooi gevallen aan de winnaar van de groene trui uit de Tour de France. Na Wout van Aert trok maandagavond in het schemerdonker ook diens Vlaamse landgenoot Jasper Philipsen het Roosendaalse criteriums naar zich toe. In de eindsprint met drie haalde hij het gemakkelijk voor bergkoning Giulio Ciccone en ritwinnaar Wout Poels. Achter de drie kwam Fabio Jakobsen te laat om zich te mengen in het gevecht om de ereplaatsen.