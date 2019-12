Deel Osse ‘jeugdbende’ opgepakt voor geweldpleging en straatroven, meer aanhoudingen niet uitgesloten

OSS - De politie heeft vier jongens van 19, 18, 17 en 16 jaar uit Oss en omgeving aangehouden voor openlijke geweldpleging en een bedreiging in Oss en straatroven in Geffen. De jongens maken volgens de politie onderdeel uit van een groep die voor veel overlast zorgde in Oss.

Naar aanleiding van een openlijke geweldpleging en straatroven in en rondom Oss heeft de politie een onderzoeksteam samengesteld. ,,We kregen een jeugdgroep uit Oss in beeld die voor veel overlast zorgde in Oss en omgeving. De groep bestond uit ongeveer 25 tot 30 jongeren in de leeftijd van 12 tot 20 jaar. Binnen de groep was er sprake van drugsgebruik. De meeste jongeren kwamen uit Oss of omliggende dorpen”, aldus het onderzoeksteam.

Geweldpleging en straatroven

Uit het onderzoek kwam naar voren dat enkele leden van de groep verantwoordelijk waren voor een openlijke geweldpleging in Oss en drie straatroven in Geffen.

Bij de openlijke geweldpleging en een bedreiging op 7 september in Oss werd een man in het bijzijn van twee kinderen in elkaar geslagen door een groep van drie jongens en één meisje nadat hij ze aansprak op hun taalgebruik. Ook zette een van de vier een werkende taser op het hoofd van de man. Hij vluchtte, maar vlak voor zijn huis werd hij nogmaals in elkaar geslagen.

Ook worden enkele leden verdacht van drie straatroven op 13 en 14 augustus na de kermis in Geffen. De eerste straatroof was op 13 augustus om 23.05 uur op de Kloosterstraat vlakbij een bloemenwinkel. Vier daders dwongen het slachtoffer onder bedreiging van een stroomstootwapen al zijn bezittingen af te geven. Om 01.30 uur vond er op de Oostenakker een poging tot straatroof plaats, maar toen wist het slachtoffer te ontkomen. Korte tijd later sloegen twee daders alsnog toe bij een andere fietser op de Oostenakkerstraat. De daders gingen er op een brommer vandoor.

Volledig scherm Bij de straatroven en de mishandeling werd een stroomstootwapen gebruikt. © Shutterstock

Aanhoudingen en doorzoekingen

Op 27 november hield de politie een 19-jarige Ossenaar aan op verdenking van de openlijke geweldpleging. Op 9 december werden drie jongens aangehouden: een 16-jarige jongen uit Heesch, een 17-jarige Geffenaar en een 18-jarige Ossenaar. In twee woningen zijn toen doorzoekingen verricht waarbij gezocht werd naar wapens, maar die werden niet gevonden. Wel zijn er kledingstukken in beslag genomen voor onderzoek.

Voor de rechter

Enkele jongens hebben hun aandeel in diverse strafbare feiten bekend. De 16-jarige jongen uit Heesch, de 17-jarige jongen uit Geffen en de 19-jarige jongen uit Oss moesten zich verantwoorden bij de rechter commissaris. Zij werden onder strenge voorwaarden geschorst en verschijnen later voor de rechter.

De politie laat weten dat er meer aanhoudingen kunnen gaan volgen. ,,Dat ligt in de lijn der verwachtingen", aldus een woordvoerder. De man die op 7 september in elkaar werd geslagen in de Amsteleindstraat in Oss bijvoorbeeld, verklaard door een groep van drie jongens en één meisje belaagd te zijn. Voor die vechtpartij is nu een 19-jarige jongen opgepakt. ,,We onderzoeken nu wie er nog meer betrokken bij is geweest.”