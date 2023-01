Debuterende Trees en Miene stelen de show tijdens zittingsavonden in Koffiegat

Hans Lueb had de lachers op zijn hand met zijn act in de ton als makelaar Vinnie Kunnen onder de slogan ‘Met Vinnie komt het vast goed’. Zijn salvo aan grappen met vaak de toevoeging ‘ja het staat hier toch echt’ wist hij het publiek van begin tot eind te boeien. Ondanks dat hem was gezegd een beetje tempo te maken, ging zijn verhaal van begin tot eind over allerlei handigheden die deze louche makelaar in rijm wist te vertellen.