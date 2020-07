Dealers nemen huis over van verslaafde zorgcliënt: Helmond strijdt tegen gewetenloze drugscriminelen

Boeren proteste­ren op terrein van drukkerij DPG Media in Best

10 juli BEST - Boze boeren hebben donderdagavond een drukkerij van DPG Media aan de Tormentil in Best geblokkeerd. In de drukkerij wordt onder andere het Eindhovens Dagblad, het Brabants Dagblad en BN DeStem gedrukt. De boeren zijn het niet eens met de berichtgeving in de kranten.