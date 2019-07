De zon wordt de vijand: vaarwel doorzonwoning

Waar zijn we mee bezig? De airco's vliegen de winkel uit. Terwijl de temperaturen oplopen tot veertig graden of meer, creëren we thuis een koel plekje in de slaapkamer. De slang en dus de warmte gaan naar buiten, zodat het daar nóg warmer wordt. De piek die nu al gemeten is in het extra energiegebruik voor al die koelapparaten, helpt ook al niet mee om de aangekondigde klimaatverandering af te zwakken. ,,We moeten onderzoeken wat de gevolgen zijn van al die extra airco's. Dat het niet de oplossing is voor het hitteprobleem staat wel vast”, stelt planoloog Edwin van der Strate.