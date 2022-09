De wereld achter de 12,5 miljoen in Eindhovense flat: van 'stashbouwer’ tot beruchte topcrimineel

Nieuwsover­zicht | Excuses van OM in zaak Rosmalense flatmoord - Brabantse vindt schorpioen in reiskoffer

Een mix van emoties maandag tijdens de eerste schooldag op de school van de twee kinderen die om het leven kwamen bij het verkeersdrama in Oud Gastel. Verder is Rob B. na 22 jaar definitief vrijgesproken van het doden van zijn vriendin, gaan medewerkers van NS weer staken en heeft een vrouw uit Veghel een bijzonder souvenier gevonden na een vakantie in Costa Rica. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van maandag.

5 september