De VVD heeft de macht in Brabant, maar het is een teer vaasje

NOW-loket loopt 'supergoed’, maar wel wat knelpunten

10:58 BREDA - Ondernemers weten het NOW-loket van het UWV te vinden. Dinsdagmiddag hadden zo'n 50.000 ondernemers een beroep gedaan op de NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid), aldus Saskia Willems, woordvoerder bij UWV Breda. ,,Dit zijn de landelijke cijfers. We hebben nog geen cijfers over de aantallen per provincie. Die verwachten we volgende week donderdag.”