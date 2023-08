De voorraad in onze kelder was genoeg voor twee lange oorlogen

Slijterij alsnog geveld door corona: ‘Er gaan veel meer winkels omvallen’

Had hij het van tevoren geweten, dan had Laurens van Domburg van slijterij Cevelum in Cuijk de stekker er al veel eerder uit getrokken. Dan was hij gestopt in 2020, bij het begin van de corona-epidemie. Van meet af aan bleek het een kansloze missie. Nu is de winkel alsnog omgevallen, na veel gedoe en met veel extra schulden.