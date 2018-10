De vernieuwde BN DeStem-app: vanaf nu draait alles om jouw regio!

De app heeft vier schermen:

Het draait allemaal om jouw regio, kijk maar:

Op het startscherm vind je BN DeStem zoals je het van ons gewend bent; een mix van het belangrijkste nieuws uit jouw stad, plaats of regio. Via de navigatie onderin het scherm krijg je een lijst met al het laatste nieuws op chronologische volgorde. De knoppen Sport en Algemeen brengen je logischerwijs snel naar al het sport- en nieuws uit binnen en buitenland.

Regio

Op het volgende scherm van onze app draait alles om jouw regio. Via de knoppen onderin kun je vier plaatsen of regio’s kiezen die voor jou belangrijk zijn. Vanaf dat moment houden we je continue op de hoogte van het nieuws uit die plaatsen.

Video

Dan het derde scherm. Hier draait alles om… video! Net als je televisie bestaat onze videowereld uit verschillende kanalen. Zoals nieuwsvideo’s uit de regio, maar ook series die we zelf maken en series van bekende makers zoals sportvideo’s van Eurosport, Ziggo en NOC*NSF. Onder de knoppen Kanalen en Series vind je overzichten van alles wat we aan video te bieden hebben.

Topics

Het vierde scherm: Topics, dit is jouw toegang tot alle artikelen uit 13 kranten van de Persgroep, waartoe ook BN DeStem behoort. Zoals de regiotitels, Het Parool en de landelijke kranten de Volkskrant en Trouw. Uit België: Het Laatste Nieuws en De Morgen. Topics is gratis te gebruiken voor abonnees, maar ook als niet-abonnee kun je gratis kennismaken met Topics .

Feedback

We blijven de app continue verbeteren. Heb je daar ideeën over of vragen aan ons? Via de knop Menu kun je op Feedback klikken. Daar kunnen je vragen aan ons stellen, problemen aankaarten of complimenten uitdelen. Hoe dan ook vinden we het fijn om van je te horen.