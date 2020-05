De vergeten doden van de Nazi Titanic: 7000 man vermalen in oorlogsgeweld

‘Het is bij de konijnen af’, vindt Hans Smolders over kosten Tilburgse chroom-6-onderzoek

20:36 TILBURG - ‘Dit is bij de konijnen af, want de slachtoffers zijn schaamteloos afgepoeierd.” Hans Smolders, oppositieleider in de Tilburgse gemeenteraad, heeft geen goed woord over voor de hoge kosten van het onderzoek dat de gemeente Tilburg liet instellen naar het chroom-6 drama waar tussen 2004 en 2011 honderden mensen het slachtoffer van werden.