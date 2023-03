De uitslagen: bekijk hier welke partij bij jou de grootste is geworden (en welke partij het meest verliest)

Gewapende overval op vakantie­park Landal in Hapert mogelijk in scène gezet: ‘Medewerker deed alsof’

HAPERT - De politie houdt er rekening mee dat de gewapende overal op een Landal-vakantiepark in Hapert in scène is gezet. Dat laat de politie woensdag weten op basis van de eerste resultaten van het onderzoek. Bij de overval werd afgelopen zondag een onbekende buit gestolen.