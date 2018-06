De strijd tegen glyfosaat: Brabant zet weer een (klein) stapje

DEN BOSCH - Landbouwers die grond van de provincie Brabant pachten moeten rekenen op strengere regels voor het gebruik van het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat. Een compleet verbod kan de provincie niet afdwingen, maar het is wel een volgende stap in de strijd tegen het even effectief als omstreden product.

Milieugedeputeerde Johan van den Hout wil eigenlijk helemaal af van het gebruik van glyfosaat, maar kent zijn beperkingen. Hij is niet bevoegd om het gebruik van het middel dat ook bekend staat onder de merknaam Roundup in zijn geheel te verbieden. ,,Maar dat wil niet zeggen dat de provincie niets kan doen om het gebruik te beperken’’, schrijft Van den Hout in een memo aan Provinciale Staten.

Daarom komt hij met enkele voorstellen. Om te beginnen gaat de provinciebestuurder lobbyen bij de Rijksoverheid. Zo gaat hij wijzen op de impact van glyfosaat op drink- en grondwater. Verder wil Van den Hout strengere regels voor het gebruik van glyfosaat op land dat vlak bij natuurgebieden ligt. Zo zou het middel in vooraf bepaalde periodes niet mogen worden gebruikt.

Pachters van provinciegrond krijgen met nieuwe, aangescherpte regels te maken. In de pachtovereenkomsten die volgende maand worden getekend, wordt opgenomen dat het gebruik van RoundUp en vergelijkbare middelen niet wordt toegestaan.

Van den Hout gaat ook scherp in de gaten houden hoeveel Roundup er in het milieu terecht komt. Het lijkt er op dat de maatregelen die al genomen zijn weinig effect hebben. Uit onderzoek blijkt dat de hoeveelheid glyfosaat nog niet is afgenomen.

Dat is een tegenvaller, want het gebruik van deze pesticide is voor een deel al verboden, al zijn er uitzonderingen voor landbouw en particulieren.

Met glysofaat bespoten velden vallen snel op: ze zijn helemaal oranje.

Overigens ziet Van den Hout weinig in een verbod op het gebruik van RoundUp, zolang het door particulieren gewoon kan worden gekocht. Bovendien zijn er nog veel giftiger middelen dan glyfosaat. Als dat spul verboden wordt is de kans groot dat er nog gevaarlijkere stoffen worden ingezet om onkruid te bestrijden. Het middel is dan uiteindelijk erger dan de kwaal, vreest de Brabantse gedeputeerde.