De staat van het Brabantse platteland: van 20.000 naar 100 kippen

Theo Versteden heeft een paar goede maanden achter de rug. Met veel zuidwestenwind, constateert hij tevreden. Dan kringelt de lucht vanuit de dorpskern van Hulsel zijn neus in. En blijven de luchtwegklachten achterwege die hij ervaart als de wind van de andere kant komt. Waar het grote varkensbedrijf van zijn buurman staat. ,,Eind vorig jaar was het zo erg dat ik weer een aantal keer geklaagd heb. Maar als de gemeente dan kan komen, is het alweer weg. Het is de afspraak dat ze de volgende keer meteen poolshoogte zouden nemen. Maar ik heb niet meer hoeven bellen, want de wind heeft alleen maar gunstig gestaan. Misschien denken ze dat het nu is opgelost...”