De soos van Vierlingsbeek, waarin een klein dorp groot is: ‘De Sjonnies bleven niet een half uur, maar 2,5 uur’

Wiel Lamers (67) blikt terug op zijn tijd bij de soos in Vierlingsbeek, als slaggitarist van het lokale popkwartet Purple Sin. ,,We waren een jaar of zestien. Jan Reijnen was een fantastische drummer.



Als we Get ready van Rare Earth speelden, lieten we hem een half uurtje timmeren. Konden wij aan de bar hangen. Het was een leuke tijd, maar we waren te weinig muzikant om er iets van te maken. Het is bij zo’n tien optredens gebleven.”