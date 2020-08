De scholen gaan weer beginnen! Maar dan wel coronaproof en zo ziet dat eruit

De basis- en middelbare scholen in regio Noord openden afgelopen maandag weer de deuren. Komende maandag is het de beurt aan regio Zuid, dus ook Brabant. Bij die heropening komen de nodige coronaregels kijken. Voor ouders, docenten én leerlingen. Hoe ziet naar school gaan er anno 2020 uit?

Veel ruimtes en voorzieningen zijn de afgelopen maanden ‘coronaproof’ ingericht. Zo zetten bijvoorbeeld bibliotheken en kantoren verplichte looproutes op, geldt er een mondkapjesplicht in het openbaar vervoer en richtten horeca hun terrassen in op de anderhalvemetersamenleving. En ook scholen hebben de boel de afgelopen periode behoorlijk verbouwd.

Anderhalve meter afstand, maar niet voor iedereen

Al maanden geldt in Nederland het devies: houd anderhalve meter afstand van elkaar. Voor leerlingen gaat die regel onderling niet op; al sinds 1 juli mogen zij gewoon dicht bij elkaar zitten, ook als ze 18 jaar of ouder zijn. Volle tafels en dito klaslokalen dus, maar toch zijn er de nodige complicaties en regels.

Leerlingen en onderwijspersoneel dienen op middelbare scholen namelijk wel anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Lastig. En bij praktijkonderwijs zeker niet altijd mogelijk. Het RIVM vermeldt op haar website dat het in dergelijke gevallen ‘zo goed mogelijk’ moet worden nageleefd. Van middelbare schoolleerlingen wordt tevens verwacht dat ze op anderhalve meter afstand blijven van ouders van andere kinderen. Dit geldt voor basisschoolleerlingen niet, maar hun ouders moeten -bijvoorbeeld op het schoolplein- wel de bekende afstand van elkaar houden.

Geen mondkapjesplicht, wel experimenten

Mondkapjes hoeven schoolgangers vooralsnog niet te dragen, maar scholengemeenschappen zijn vrij er mee te experimenteren. Op een middelbare school in Drenthe gebeurt het al, net als op een aantal middelbare scholen in Amsterdam, Haarlem en Amstelveen. OMT-adviseur en kinderarts Károly Illy stelde eerder deze week bovendien dat een mondkapjesplicht voor bovenbouwleerlingen zeker niet ondenkbaar is, wanneer er sprake is van een tweede golf.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Op sommige middelbare scholen, zoals hier in Haarlem, is het dragen van een mondkapje verplicht voor leerlingen die over de gang lopen. © ANP

Hygiëneregels

De hygiëneregels die al vanaf het begin van de uitbraak van de coronacrisis gelden, zijn ook op lagere en middelbare scholen van kracht. Dat betekent handen wassen, desinfecteren en thuisblijven bij coronagerelateerde klachten. Bij de persoon zelf, maar ook bij een huisgenoot. Van leerlingen wordt bovendien gevraagd zoveel mogelijk op eigen houtje naar school komen, het liefst niet met het openbaar vervoer. En ook als een ouder, docent of ander personeelslid klachten heeft, blijft hij thuis. Omdat de rol van leerlingen uit groep 1 en 2 van de basisschool in de verspreiding van het virus verwaarloosbaar is, mogen zij ook wanneer ze klachten hebben gewoon naar school komen.

Ventilatie

De richtlijnen die de rijksoverheid opstelde omtrent ventilatiesystemen, bezorgden heel wat directeur bestuurders de afgelopen tijd hoofdbrekens. In feite komt het erop neer dat scholen moeten voldoen aan de huidige richtlijnen voor ventilatie. Deze zijn terug te lezen op de website van de Rijksoverheid. Twijfelt een school daarover, dan bieden belangenbehartigers van de PO- en VO-raad de helpende hand. Het ministerie van VWS raadt aan met deze organisaties contact op te nemen. Het RIVM adviseert tevens om ramen en deuren regelmatig voor minimaal 10 minuten open te zetten voor extra ventilatie.

Hoe zit het met de thuisquarantaine?

Wie op vakantie gaat naar landen met een oranje reisadvies, zoals diverse regio's in vakantielanden als Spanje en Frankrijk, of Kroatië en St. Maarten in zijn geheel, dient bij thuiskomst voor 10 dagen in thuisquarantaine te gaan. Dit geldt voor ouders en kinderen ouder dan 12 jaar. Jongere kinderen zonder gezondheidsklachten kunnen gewoon naar school, maar hun ouders mogen gedurende die 10 dagen ook niet naar het schoolplein.

Wanneer er een besmetting op school geconstateerd wordt, vindt er een bron- en contactonderzoek plaats. De lokale GGD bepaalt vervolgens op klasgenoten ook getest moeten worden op het coronavirus. De GGD neemt hiervoor contact op met desbetreffende school en onderzoekt uitvoerig de situatie om de juiste inschatting te kunnen maken.

Benieuwd hoe scholen zich in de praktijk hebben voorbereid op het nieuwe schooljaar en hoe de verwachtingen zijn? Zaterdag lees je daarover -online en in de krant- een uitgebreid verhaal.