De Raad Van Elf wint de Brabantse Carnavalskrakerverkiezing: ‘Geweldig, dit hadden we niet verwacht!’

Nieuwsover­zicht | Kougolf met mogelijk -20 op komst - Delen van gebouwen ingestort door sneeuw

8 februari Ook vandaag sneeuwt het weer in grote delen van Brabant. Dat zorgt voor gladde wegen, maar op sommige plaatsen ook voor grotere schade. Zo stortte een kas in en viel bij Sligro in Veghel een luifel naar beneden. Later deze week wordt het droger, maar zeer koud. Mogelijk wordt het zelfs -20. Verder vandaag ook wat goed coronanieuws en een bikkel-boa die zelfs bij dit weer nog met korte mouwen buiten loopt.