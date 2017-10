De pompoen duikt steeds vaker op in huis en tuin

We gebruiken eetbare pompoenen in de keuken en sierpompoenen voor aankleding binneshuis of in de tuin. Het verschil tussen eetbare en niet-eetbare soorten is simpel vast te stellen: snij de pompoen open. Zie je geen pitjes, dan is het zo goed als zeker een sierpompoen. Proeven kan natuurlijk ook. Smaakt het vruchtvlees bitter, spuug het dan weer uit. Een eetbare pompoen smaakt neutraal tot licht zoet. De meesten onder ons kennen de Cucurbita pepo – officeel een niet-eetbare pompoensoort – overigens beter als de courgette. In onrijp stadium is deze namelijk wel eetbaar.