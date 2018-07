De politie vond wapens en drugs in de ijzerhandel van Rien, nu moet hij weg

Rien Xhofleer (57) moet vertrekken. Hij en zijn familie zitten al 53 jaar op een perceel aan de Heeswijksestraat in Cuijk, maar de gemeente Cuijk heeft de huur opgezegd. Xhofleer wordt aangerekend een slechte huurder te zijn. Wegwezen dus. Maar de handelaar in oud papier en ijzer laat het er niet bij zitten. Ondanks dat bij hem op het terrein op 9 januari van dit jaar drugs en wapens werden gevonden.

Eigen schuld, dikke bult, is samengevat de reactie van de gemeente Cuijk. ,,Er zijn daar zaken aangetroffen, zoals een handelshoeveelheid softdrugs, die ertoe hebben geleid dat de burgemeester van Cuijk heeft besloten het pand te sluiten op grond van de Opiumwet’’, legt een woordvoerder van de gemeente Cuijk uit.

Honkbalknuppel, kapmes, oud vlindermes

,,Ja, dat klopt. Twee kilo hennep in een doos. Die stond in een loods die ik heb verhuurd voor opslag. Daar wist ik niets van. Dat heeft degene die de loods heeft gehuurd mij ook schriftelijk toegegeven’’, zegt Xhofleer. Hij heeft op het perceel niet alleen zijn bedrijf, maar woont er ook met zijn vrouw, zijn drie dochters en zijn 82-jarige moeder.

En die wapens dan?

Volledig scherm Beeld van de inval op 9 januari. © SK-Media ,,Een busje pepperspray bij mijn moeder, sierwapens die aan de muur hingen, een honkbalknuppel, een kapmes en een oud vlindermes. Die werden door de politie op de bank gegooid en later werd gezegd dat al die wapens tijdens de inval op de bank lagen. En ja, er is geld gevonden. Om precies te zijn 72.000 euro. Geld dat ik in het verleden heb gehad van een schade-uitkering en een prijs van 15.000 euro bij de Postcodeloterij. Er was 12.000 euro van mijn moeder bij. Geld dat ze achter de hand houdt voor haar begrafenis. Wij zijn nu eenmaal geen mensen van spaarrekeningen op de bank.’’



Volgens Rien Xhofleer was de politie op zoek naar zijn broer Frank. ,,Die loopt inderdaad niet altijd netjes langs de lijntjes. Ik neem hem dat kwalijk, maar het blijft wel mijn broer. Hij is pas geleden wel vrijgesproken voor datgene waarvoor de politie bij mij op 9 januari naar binnenstormde. Sinds 2012, toen er hier ook een inval is geweest, is er niets meer gebeurd. Ik ben daar toen trouwens ook voor vrijgesproken.’’

Flitsgranaten

,,Frank stond officieel bij mij ingeschreven. Daar word ik nu op afgerekend. Maar voordat ze hier de inval deden, lag hij al met zijn handen geboeid op de grond van een politiebusje. Waarom dan hier binnenvallen met zoveel machtsvertoon? Er zijn flitsgranaten gebruikt. Mijn moeder zat te trillen op een stoel. Dat arme mensje is 82. Die had er wel in kunnen blijven. Ze zit nu nog zwaar aan de medicijnen.’’

De gemeente is onverbiddelijk. Het perceel werd voor de periode van zes maanden gesloten. Op basis van de Opiumwet heeft een burgemeester die mogelijkheid. En met de wet in de hand is nu de huur opgezegd. ,,Voor wat op het perceel is aangetroffen, draagt Xhofleer zelf de verantwoordelijkheid’’, laat de gemeente via een woordvoerder weten.

Crimineel

Xhofleer is er kapot van, zegt hij. ,,Mijn vader is hier komen wonen in 1965. Hij huurde een oud huisje van de toenmalige directeur van sigarenfabriek Victor Hugo. Ik heb nog een brief van de gemeente uit 1971 waarin staat dat ze instemt met het plaatsen van een nieuwe woning en een bedrijf. In 1984 heb ik het bedrijf overgenomen. Mijn vader is hier overleden, mijn drie dochters zijn hier geboren. Hier heb ik mijn leven.’’

Quote Als ze dan vinden dat ik zo'n crimineel ben, helpen ze dus wel gewoon mee om dat in stand te houden Rien Xhofleer

Natuurlijk weet hij ook wel dat hij dingen fout heeft gedaan. Zoals het maken van een woning in een schuur zonder de benodigde toestemming. ,,Maar ik ben geen crimineel. Ik behoor in Cuijk zo langzamerhand een beetje bij de inventaris. Als je ziet hoeveel mensen hier hun papier en ijzer komen brengen. Het ziet er hier altijd keurig uit. Ik werk hard. Krijg ook veel steun. Ik ben drie weken geleden een petitie begonnen en heb nu al negenhonderd handtekeningen. Ik haal in Cuijk papier op. Ook bij het gemeentehuis. Als ze dan vinden dat ik zo'n crimineel ben, helpen ze dus wel gewoon mee om dat in stand te houden.’’

Advocaat Annet Laeyendecker: ,,We gaan procederen, er is hier sprake van willekeur. Er zijn zoveel bedrijven waar spullen worden opgeslagen. Weten die allemaal wat er staat?’’