De overheid blaft, maar de drugskaravaan trekt vrolijk verder

Hun vorige boek, ‘De achterkant van Nederland’, werd een bestseller. Zeker in Brabant was er geen bestuurder die zich kon permitteren om het boek ongelezen te laten. Want de Tilburgse bestuurskundige Pieter Tops (sinds kort bijzonder hoogleraar Ondermijningsstudies in Leiden) en de in de gemeente Heusden neergewaaide Volkskrant-journalist Jan Tromp schetsten in 2017 een alarmerend beeld over de omvangrijke drugsindustrie die zich -grotendeels buiten het zicht van de gegoede klasse- had genesteld in de samenleving. Niet in de laatste plaats in Brabant, waar Tops en Tromp tal van -vaak kleurrijke- verhalen optekenden waarin Brabant naar voren kwam als een provincie waar slimme drugscriminelen schathemeltjerijk worden en de logge overheid het nakijken geven.