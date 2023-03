De oorlog was een spannende en soms angstige tijd voor de 100-jarige Gretha, maar het bracht haar ook de liefde

Juf Martine heeft de allermooi­ste boom in tiny forest in Klundert

KLUNDERT - Met vereende krachten steken Hannah, Fleur, Sepp en Flynn uit groep 5 van basisschool De Rietvest hun schop in de kleigrond aan de Moy Keene in Klundert. Ze graven hier gaten voor het planten van bomen en heesters in een tiny forest.