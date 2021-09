De onlosmakelijke band tussen Defensie en Breda

Dwarskijker Laat ook het platteland maar eens wat meer feminise­ren

10 september Vrouwen zijn in de meerderheid in Nijmegen. Stond zaterdag in de krant. Er zijn vooral meer studentes dan studenten, de verhouding is 60/40 en het verschil wordt blijkbaar steeds groter. Waar ik nooit bij heb stilgestaan, is dat zo’n andere man-vrouwhouding na verloop van tijd ook zichtbaar wordt in de stad, in de leefomgeving.