De Oeteldonkse favorieten van Margot: 'Tradities maken ons carnaval écht bijzonder'

indebuurt.nlWie weten er nu beter waar je heen moet tijdens carnaval dan échte Bosschenaren? In deze rubriek geven ze hun hotspots en favoriete tradities prijs van het grote feest. Margot Titulaer vertelt over haar favoriete plèkses in Oeteldonk.

‘Het is niet alleen veel drinken’

Margot is een geboren en getogen Bosschenaar en viert elk jaar trouw carnaval. Met alle liefde vertelt ze ons de plekken waar ze het liefst een biertje doet en wat haar favoriete tradities zijn.

“Ik krijg al kriebels in de weken voor carnaval wanneer ik door de stad fiets. Alles wordt omgebouwd en Den Bosch verandert weer in het mooie dorp. Een van de mooie dingen aan carnaval is dat iedereen vrolijk is. Jong en oud vieren het samen.”

Iedereen sluit lekker aan

“Ik vier carnaval met mijn vrienden, maar ook met familie. Daarnaast kun je heerlijk verdwalen en overal en nergens blijven hangen. Iedereen is gezellig en je kunt met iedereen een leuke avond hebben. Ik houd er echt van als iedereen lekker aansluit en uiteindelijk overal en nergens te belanden. Het is niet alleen veel drinken; Oeteldonk heeft hele mooie tradities. Dat maakt het écht bijzonder.”

Volledig scherm Margot (helemaal rechts) met vriendinnen, foto: eigen archief

Jeronimus

Met carnaval drinkt Margot graag een biertje (of meer) bij Jeronimus aan de markt. “Hier is genoeg ruimte om te dansen door de uitbouw én ook niet onbelangrijk; ze draaien volop Oeteldonkse muziek. Het is er altijd gezellig en Bosschenaren van alle leeftijden staan hier door elkaar.”

View this post on Instagram A post shared by Jeronimus Café (@jeronimus_denbosch) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Pleintjes in de stad

Niet alleen café Jeronimus is een favoriet van Margot, ook staat ze graag buiten. “Ik vind het buiten op straat ook altijd gezellig. Vooral alle pleintjes en de markt zijn gezellige plekken.”

View this post on Instagram A post shared by Jeronimus Café (@jeronimus_denbosch) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Zondag met familie

Ons Oeteldonkse carnaval staat bol van de tradities en ieder heeft eigen tradities. Zo ook binnen de familie Titulaer. “Op zondag van carnaval gaan we altijd met de hele familie de stad in. Hier sluit altijd iedereen bij aan. We beginnen de dag met een uitgebreid ontbijt en gaan daarna naar het ontvangst van de prins en de onthulling van Knillis. Dit doen we al vanaf dat ik een klein kind ben en ondertussen gaat de nieuwe generatie ook mee de stad in. Hoe jong of oud we ook zijn, iedereen sluit altijd aan.”

Volledig scherm Margot met haar zus Floor (links), vader Jos, en broer Willem (rechts) © eigen archief Margot

Likeurtje in de koffie

Zoals het hoort, begint de Bossche de carnavalsdag met een goed ontbijtje. Op het menu staan worstenbroodjes, eieren en soep. “Iedereen komt in de ochtend gezellig bij elkaar ontbijten. Mocht ik een kater hebben en geen zin in bier, doe ik een likeurtje in mijn koffie om op te starten.” Als dat geen goeie tip is? “Op maandag maakt mijn moeder altijd stamppot en eten we gezellig met de hele familie samen, ook vrienden sluiten aan.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Den Bosch. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!