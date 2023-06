De nieuwste chipmachine van ASML komt eraan: klanten kunnen er straks mee oefenen in Leuven

Blikjeswin­kel Family Discounter in Uden verhuist naar voormalig pand Woonlef

UDEN - Family Discounter, een winkel waar blikjes fris en bier in grootverpakking worden verkocht, verhuist van de Markt naar de Sint Janstraat in Uden. In de voormalige woonwinkel Woonlef staan vanaf 24 juli pallets vol traytjes met blik.