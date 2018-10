De nieuwe schoenen van Memphis vlammen en Hans Teeuwen doet Britse humor op

Jeroen Zoet neemt de fiets

PSV'er Jeroen Zoet mag weer meedoen met het Nederlands elftal. En hoe gaat een Nederlandse doelman dan naar de training? Uiteraard, op de fiets! Scheelt weer in de warming-up.

Britse humor met Hans Teeuwen

Een happy man, noemt 'ie zichzelf. Hans Teeuwen is in Londen en ook al zit het weer niet heel erg mee, hij maakt er het beste van. Is ook helemaal niet moeilijk is zo'n toffe stad. De cabaretier poseert voor St Paul's Cathedral, met een typische rode dubbeldekker op de achtergrond. Zou Hans ook nog wat Britse humor opdoen voor in zijn nieuwe show?

Memphis toont vlammende voetbalschoen

De tijd van de zwarte kicksen ligt inmiddels al ver achter ons. Al helemaal voor modebewuste voetballers als Memphis Depay. Van zijn persoonlijke sponsor Under Armour kreeg hij vandaag weer een nieuw modelletje voor aan de voeten. In ruil daarvoor moet er natuurlijk wel even een fotootje op Instagram worden gezet. Ze staan in ieder geval goed bij het Oranje-tenue.

Dionne kijkt tevreden terug

Dionne Stax mocht gisteren de actie voor Giro 555 presenteren. De Boxmeerse is erg trots op het resultaat. ,,Wat bijzonder om dit mee te maken", zegt ze vandaag op Instagram. ,,Door giften, groot en klein, van mensen die een verschil wilden maken."

Trowback Thursday

Op Throwback Thursday deelt Tanja Jess een foto uit de oude doos. Op dit plaatje was de actrice 16. ,,Maar ik dacht dat ik alles wist." Naar eigen zeggen was Jess toen al erg nieuwsgierig naar de rest van de wereld.

Ook Marc wil wel eens met iemand op de foto

Marc van der Linden ging vanmorgen op de foto met niemand minder dan Linda Gray. De Amerikaanse actrice, die bekend is van haar rol in de soap Dallas, en Van der Linden ontmoetten elkaar in Los Angeles. ,,Het is moeilijk om te geloven dat de eerste aflevering van Dallas al veertig jaar oud is. Het was de eerste serie die ik mocht kijken", aldus de Brabantse royalty-deskundige.