De neushoorn is los, wie wil mag meerijden in deze unieke tank

MET VIDEOOVERLOON - Hij overleefde de Tweede Wereldoorlog, ook al was het in brokstukken. Hij werd gerestaureerd maar viel ten prooi aan vlammen. Maar de Nashorn is onverwoestbaar. De tank rijdt weer. In Overloon. En wie wil, kan zelf meemaken hoe dat is.

De Nashorn (in het Nederlands neushoorn) is een Duitse tankjager die ingezet werd om andere tanks uit te schakelen. Lichtgepantserd en zwaarbewapend, dat was zijn kracht. Vriendengroep Aces wist jaren geleden het chassis te bemachtigen en zocht er de onderdelen bij om de Nashorn weer tot leven te wekken.

Dat lukte. De tank was in 2019 zo goed als gerestaureerd toen er in de schuur waar de tank stond brand uitbrak. Schade? Vooral aan de buitenkant. De motor werd zo goed als gespaard.

Militracks

Nu is hij helemaal rijklaar. Op 14 en 15 mei is de tank present op Militracks, het tweedaags evenement bij Oorlogsmuseum Overloon dat in het teken staat van Duitse voertuigtechniek. Net als bij andere voertuigen tijdens Militracks is het mogelijk om mee te rijden. Tegen betaling. De opbrengst gaat naar steunfondsen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Veel kansen om mee te rijden in de Nashorn zijn er niet. Er werden er 500 geproduceerd en er zijn er nog maar drie over. De Overloonse Nashorn is nog de enige die rijdt.

Volledig scherm Opgeknapt door Robby van Sambeek met zijn vrienden in een schuur. De Nashorn kan nu het veld weer in. © Ed van Alem

