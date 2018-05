De nachtmerrie van oud-burgemeester Luijendijk van Loon op Zand: duo chanteerde hem

KAATSHEUVEL - Een 'contact' met een 24-jarige man, in 2016, bracht burgemeester Wim Luijendijk van Loon op Zand in grote problemen. Hij werd gechanteerd en kreeg thuis in Kaatsheuvel te maken met fysiek geweld.

Het is vrijdagmiddag twee uur als Wim Luijendijk, tot een half jaar geleden burgemeester van Loon op Zand, een verklaring mailt naar het Brabants Dagblad. In de mail legt hij uit hoe het kan dat hij betrokken is geraakt bij een rechtszaak die zich eerder die dag in Breda afspeelde. Daar stond de 43-jarige Danijel B. uit Capelle aan de IJssel terecht, op verdenking van afpersing van Luijendijk.

Loodzwaar geheim

Het is een pijnlijke affaire voor de 68-jarige Luijendijk, die in november onder klaterend applaus de burgemeestersketting van Loon op Zand neerlegde. Luijendijk had zich geliefd gemaakt in de 23.000 inwoners tellende gemeente, als dank ontving hij de erepenning van Loon op Zand. Vrijwel niemand die wist wat voor loodzwaar geheim Luijendijk toen al met zich mee torste: sinds het voorjaar van 2016 werd hij afgeperst. In zijn verklaring schrijft hij dit: ,,In 2016 ben ik in contact gekomen met een 24-jarige man, wat heeft geleid tot een ontmoeting in Capelle aan de IJssel. In het weekeinde daarna ben ik door een andere man benaderd die stelde dat het ging om het hebben van een contact met een minderjarige. Dit was en is niet juist."

Quote Ik ben aan het twijfelen geraakt Wim Luijendijk

Ging het hier om een seksueel getinte ontmoeting? Alles wijst erop, maar Luijendijk wil er niets over zeggen. PvdA'er Luijendijk, eerder wethouder in Tilburg en gedeputeerde van de provincie Brabant, kwam in 2008 als burgemeester naar Loon op Zand. Als vrijgezel. Bij ambtenaren en politici was wel bekend dat hij homoseksueel is, maar zelf gaf hij daar zelden of nooit enige ruchtbaarheid aan.

Betalingen

De mannen die hem chanteerden, dreigden naar justitie en de media te stappen als hij niet zou betalen, schrijft Luijendijk in zijn verklaring. Ze oefenden grote druk op hem uit. ,,Ik ben daardoor aan het twijfelen geraakt." Luijendijk ging beide mannen betalen, 'herhaaldelijk'. Hoeveel? Luijendijk wil het niet zeggen. De advocaat van Danijel B., Cem Kekik, zei gisteren dat er 15.000 euro van Luijendijk geëist zou zijn.

Volledig scherm Wim Luijendijk: 'emotioneel zeer geraakt' © Dolph Cantrijn

Luijendijk noemt het 'wijsheid achteraf' dat hij beter niet had kunnen betalen. In september 2016 stapte hij alsnog naar de politie. Anderhalf jaar lang bleef het rustig. Tot 8 februari 2018. Luijendijk was al burgemeester af, maar bij zijn woning in Kaatsheuvel meldde zich Danijel B. Die overmeesterde hem 'met fysiek geweld', Luijendijk gaf de man 140 euro. Uiteindelijk kon hij de politie waarschuwen. Die kon de man uit Capelle aan de IJssel arresteren.

Quote Ik heb de burgemees­ter afgeperst, maar ik hoop dat u mij als een goed mens ziet Verdachte Danijel B.

De rechtbank in Breda besloot gisteren dat Danijel B. in voorarrest moet blijven. Op 20 augustus is de inhoudelijke behandeling van de zaak gepland. ,,Het slachtoffer is nog steeds erg bang", zei officier van justitie Pauline Lanslots gistermorgen. De kwestie heeft hem 'emotioneel zeer geraakt', bevestigt Luijendijk in zijn verklaring. Aanvankelijk was hij van plan zich te laten interviewen door het Brabants Dagblad, maar na de rechtszaak en na overleg met justitie zette hij een streep door dat voornemen.

'Goed mens'

De verdachte, die Kroatische wortels heeft, zei gisteren tegen de rechters dat hij een bekentenis heeft afgelegd. ,,Ik heb de burgemeester afgeperst, maar ik hoop dat u mij als een goed mens ziet." Luijendijk heeft 'niets verkeerds gedaan', voegde hij daar nog aan toe. Om de oud-burgemeester te ontzien, hield ook de advocaat zich voor, tijdens en na de rechtszaak op de vlakte. Het verhaal waarmee Luijendijk werd gechanteerd - contact met een minderjarige- noemde hij een 'kwatsverhaal'.