De naaktslak slaat deze natte zomer toe: ‘In één nacht vreten ze een hele plant op’

Gifschepen zijn wanhoop nabij: Flevoland geeft geen toestem­ming voor overzetten lading

18:36 Gifschip Imatra, dat afgelopen vrijdag uit Zwolle vertrok, moet op zoek naar een ander depot om zijn graan te lossen. Het vaartuig wilde dat doen bij slibdepot IJsseloog in het Ketelmeer, maar de provincie Flevoland geeft daar geen toestemming voor. ,,We zijn hier doodziek van. Wat een amateuristisch gedoe.’’ Ook het gifschip Semper Spera, dat in Veghel lag, wilde lossen in het Ketelmeer.