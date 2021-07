De militaire dienstplicht, waar jongemannen veranderden in kerels

UPDATE Beladen plan voor Brabantse mestfabrie­ken wéér uitgesteld; onduide­lijk wanneer provincie mogelijke locaties aanwijst

30 juli DEN BOSCH/OSS - Het rapport met geschikte locaties voor nieuwe of grotere mestfabrieken in Brabant laat nog op zich wachten. Opnieuw is er vertraging. Dat heeft provinciebestuurder Elies Lemkes-Straver (landbouw) bekend gemaakt.