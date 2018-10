De Max Verstappen van het gamen komt uit Eindhoven

,,Ik keek als kind af en toe wel eens Formule 1, maar een groot fan was ik niet. Met de doorbraak van Max Verstappen besloot ik om het spel te kopen’’, vertelt hij. Al snel blijkt hij talent te hebben. In de zogenaamde online leaderbords duikt zijn naam steeds vaker bovenin op en na een tijdje behoort hij tot de beste twintig Formule 1 eSporters van de wereld.



Daarom mag hij in november 2017 in Abu Dhabi strijden in het eerste officiële eSport evenement, georganiseerd door de Formule 1. De deelnemers worden in de Emiraten als sterren behandeld en logeren in een duur hotel. ,,Dat was echt niet normaal. In dat weekend was ook de echte Grand Prix. We mochten gewoon overal lopen in de paddock (de plek waar normaal alleen coureurs en monteurs mogen komen, red).’’ In de race (zie video beneden) moet hij net het onderspit delven, maar zijn naam is gevestigd in het wereldje.