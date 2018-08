Brabant in BeeldDe natuur is een grote bron van inspiratie voor Gijs de Reijke uit Den Bosch. Hij rijdt gerust honderden kilometers voor dat ene perfecte shot.

Zonovergoten en droog. Het was een saaie zomer voor Gijs de Reijke (32) uit Den Bosch. Qua fotografie dan, want hij houdt juist van heftige onweersbuien met bliksemflitsen die omlaag schieten of, als hij veel geluk heeft, een supercel die zomaar ineens opdoemt. De Reijke is in het dagelijkse leven aardrijkskundeleraar maar heeft een passie voor fotografie. ,,Onweer, mist, bijzondere lichtshows of herfstkleuren. Landschapsfotografie met het weer als sfeermaker."

Zonneharpen

Met zo'n sfeervolle foto won hij vorig jaar de eerste editie van de fotowedstrijd 'Brabant in Beeld'. In de Oisterwijkse bossen maakte hij een prachtige foto van mistflarden en zonneharpen tussen de bomen. ,,De natuur blijft een bron van inspiratie. Of je nu naar beneden of naar boven kijkt, er is altijd wel iets moois te zien. En omdat ik geen stukken natuur kan verzamelen en mee naar huis kan nemen, probeer ik de natuurlijke schoonheid op beeld vast te leggen."

Volledig scherm Zonneharpen in het Oisterwijkse bos. Foto Gijs de Reijke © Gijs de Reijke

Samen met een groep liefhebbers rijdt De Reijke een groot deel van Europa door voor dat ene perfecte shot. Deze stormchasers zijn altijd op zoek naar de magie van een flinke onweersbui. Afgelopen juni hadden ze geluk. ,,We waren in Frankenthal in Duitsland toen er opeens vanuit het heiige niets een supercel ontstond, het zwaarste type onweersbui dat kan voorkomen. Onwaarschijnlijk mooi, met een zeegroene kleur in het midden. Zo heb ik het nog nooit gezien, dat was geluk hebben."

Ideale omstandigheden

Toch laat De Reijke weinig aan het geluk over. Hij plant dat ene shot van begin tot einde. ,,Eerst bedenk ik wat ik wil maken, bijvoorbeeld een foto van een beukenlaan met herfstkleuren en laaghangende mist. Dan ga ik via Google Earth op zoek naar de juiste locatie. Vervolgens wacht ik op het juiste moment. Ik houd de verschillende weerkaarten in de gaten en als de omstandigheden ideaal zijn, vertrek ik al vroeg naar de locatie. Dan komt het aan op centimeterwerk. Ik stel mijn camera in en zoek de juiste compositie. Vervolgens is het tijd om te oogsten. Als ik het perfecte shot heb, bewerk ik de foto thuis totdat ik helemaal tevreden ben."

Volledig scherm Een flinke onweersbui bij Kinderdijk. Foto Gijs de Reijke © Gijs de Reijke

Alle pixels goed

De Reijke noemt zichzelf perfectionistisch. ,,Ik ben heel secuur en haal de meest kleine technische foutjes uit een foto. Foutjes die voor een leek niet zichtbaar zijn maar voor mij een grote ergernis. Elk pixeltje moet voor mij goed staan. Er gaat veel tijd zitten in het nabewerken van de foto's."

Motivatie, geduld en vastberadenheid zijn belangrijk als je een goede foto wilt maken. ,,Als alles tegenzit of als ik veel moeite moet doen voor een foto, is de beloning vaak het grootst. En je moet het zien. Een goed uitzicht is niet hetzelfde als een goede foto. In landschapsfotografie zie je vaak trends. Iedereen gaat dan naar dezelfde rots of dezelfde berg. Ik probeer dan net een ander shot te maken."

Volledig scherm Een supercel in het Duitse Frankenthal. Foto Gijs de Reijke © Gijs de Reijke

Na de winst van Brabant in Beeld wil De Reijke graag professioneel aan de slag met fotografie. Hij werkt aan een nieuwe website en wil in de toekomst graag werk gaan verkopen. ,,En ik hoop nog op veel bijzondere plekken te komen waar de natuur op haar mooist is."

