De laatste vlucht van de ‘corona-helikopter’ vanaf Volkel, voorlopig dan

Medisch leider dr. Geert-Jan van Geffen van het Mobiel Medisch Team Nijmegen van het Radboudumc was door zijn collega's uitgenodigd om de laatste vlucht mee te maken. ,,Sinds eind maart hebben we in totaal 67 vluchten gemaakt. Dit was voorlopig de laatste", denkt hij, eenmaal veilig terug in Volkel.