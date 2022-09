De kroegkassa rinkelt weer net als voor corona: ‘Vrolijk van volle zaak, maar niet van de prijzen’

Nieuwsover­zicht | Bossche­naar doodgescho­ten door broer - Veiling camping Fort Oranje voorlopig van de baan

Een 52-jarige man uit Den Bosch blijkt doodgeschoten te zijn door zijn broer. Deze laatste schiet zichzelf ook dood. Aanleiding voor dit drama was een vrouw. Een brand in Schaijk zorgt voor bijna 20 uur voor grote problemen. En het verhaal van Brabantse Hans die maandelijks 10.000 eitjes voor het goede doel verkoopt. Dat en meer in het nieuwsoverzicht.

29 augustus