De kriebels van ‘duurzaam’

'We got him!', advocaat hekelt Fa­cebook-be­richt van Brabantse politie over arrestatie Jos Brech

8 maart CRANENDONCK - Strafrechtadvocaat Gerald Roethof heeft hard uitgehaald naar de Brabantse politie in de zaak rondom Jos Brech, de verdachte van het doden van Nicky Verstappen. Volgens Roethof is ‘het vermoeden van onschuld’ van zijn cliënt geschonden door de manier waarop de politie Cranendonck de arrestatie met veel bombarie bekendmaakte: “We got him!” Het Openbaar Ministerie in Limburg ontkent dat dit korps Brech daarmee afschildert als dader.