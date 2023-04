De Korfrakkers komt tekort tegen favoriet Rosolo

De Fameuze Fanclub komt naar Oudenbosch: ‘Mijn hele leven lang lees ik al Suske en Wiske’

OUDENBOSCH – Meer dan 500 enthousiaste Suske en Wiske-fans verzamelden zich zondagmiddag in sporthal De Beuk in Oudenbosch voor de jaarlijkse fandag. Het is de eerste keer na twee jaar corona en voor het eerst dat de fanclubdag, ook toegankelijk voor niet-leden, in deze plaats neerstrijkt.