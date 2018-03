De kont van juf Ank

Volledig scherm Ilse Warringa, juf Ank in De Luizenmoeder. © De Luizenmoeder, AVROTROS

Nou heeft juf Ank een goeie kont, om niet te zeggen een hele goeie kont. Sorry dat ik dat gezien heb.

Achterbips

Persoonlijk kan ik zo'n achterbips in De Luizenmoeder buitengemeen waarderen. En, toegegeven, niets menselijks is deze jonge god vreemd: ik ben ook echt een billenman. Niet dat het mijn grote hobby is, maar als ze iets leukers uitvinden, blijf ik het er toch nog bij doen...

Daar moet een man anno nu mee oppassen. Voordat je het weet hangen onverdraagzame types je op Facebook als viezerik aan de hoogste boom. Maar wat doe je eraan? Ze komen de hele dag ongevraagd voorbij en wie wil er dan iets missen? Wat doet een een mens m/v zelf als ie voor de spiegel in de kledingzaak een nieuwe pantalon past?

Quote Doen vrouwen dat niet, naar man­nen­poe­per­tjes gluren?

Doen vrouwen dat niet, naar mannenpoepertjes gluren? Maakt het wat uit of je homo of hetero bent? Waarschijnlijk heeft het er meer mee van doen hoe je kijkt, beweer ik nu even voor de vorm en tussen de regels door ultra-correct, maar ondertussen... Waar zou de mensheid zijn zonder kont?

Het eerste dat ik aan de mevrouw met de mooiste bips van het westelijk én oostelijk halfrond ontdekte, was waarachtig niet haar humor of intelligentie die ik zo waardeer. Het eerste dat deze vuns dacht, was niet dat we 's nachts nog een goed gesprek zouden moeten gaan hebben over het Zwarte Gat en de bigbang-theorie van Stephen Hawking, het democratische belang van lokale verkiezingen of zoiets geldverspillends als een raadgevend referendum...

M'n hoela.

Ondertussen kijk ik vandaag stiekem uit naar naar de lente, rokjesdag en het vervolg van De Luizenmoeder met die geweldige Ilse Warringa in de broek van juf Ank. En natuurlijk naar Hannah, de moeder van Floor. Jennifer Hoffman.

Die heeft ook een prachtige rol.