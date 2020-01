De knetterdel krijgt een carnavalsversie en wel met deze kleuren

De originele knetterdel is een frikandel met mayonaise en oranje gekleurde knettersuiker bovenop. Volgens de bedenker Joël Sturmans geeft dit een ‘knetterende beleving’ aan de anders zo normale gehakte vleesstaaf. Speciaal voor carnaval is het knetterspul niet alleen oranje, maar ook nog geel en groen. De kleuren van het Limburgse Vastelaovend.

Wellicht jammer voor de Brabanders, maar niet getreurd, want de speciale carnavalstopping is niet alleen in Limburgse cafetaria te bestellen. Voor een schamele 2,99 euro is de knettersuiker ook in de webshop te koop en kan je het zo in heel Nederland eten.