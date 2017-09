De kermis van de toekomst vraagt om randprogramma: 'Een stand alone dorpskermis heeft het lastig'

De toekomst van de nieuwe generatie exploitanten mag dan geborgd zijn, een punt van zorg is de afname van het aantal kermissen, met name in dorpen. Atze Lubach: ,,Daar moet je realistisch in zijn. Kermissen verdwijnen uit dorpen, net als scholen en supermarkten. Het is een gevolg van de veranderende samenleving, van de vergrijzing.’’ De kermisbond adviseert zijn leden om goed te kijken naar de bewonersopbouw van een dorp voordat ze besluiten er te gaan staan. ,,Als er maar tachtig kinderen wonen en als die allemaal twee rondjes in de draaimolen maken, dan weet je je omzet al. Dan moet je je goed afvragen of het loont.’’ Een dorpskermis is volgens Lubach alleen nog een haalbare kaart als er een randprogramma omheen zit, zoals een jaarmarkt of een koopzondag. ,,Een stand alone kermis heeft het lastig’’, aldus de voorzitter. ,,Als de plaatselijke horeca en winkeliers de handen in elkaar slaan en de gemeente bepaalde voorzieningen beschikbaar stelt, dan kun je de kermis behouden. En je moet goed letten op de evenementenplanning in een gemeente, want mensen kunnen hun geld maar een keer uitgeven.’’