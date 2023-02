De kerk in voor de carnavalsmis in Grave en Escharen? Dan eerst betalen: ‘Ze zien het als een huwelijk’

Pittige peuters krijgen hulp: ‘Met kleine wervelwind­jes krijgt de juf het moeilijk in een klas van 25 leerlingen’

BLADEL – Een peuter, lastig in de omgang, heftig gedrag, moeilijk te hebben in een groep van 25 jonge kindjes. Hoe ga je dat aanpakken? De Kempen zet in op vroegtijdige signalering en snel handelen. Alles om het kind op een normale manier aan het basisonderwijs te kunnen laten beginnen.

7 februari